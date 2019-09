Formula 1 – L’amarezza di Vettel: “Leclerc doveva starmi davanti! Vittoria domani? Sarebbe stato meglio partire primi”

Sebastian Vettel commenta con amarezza l’esito del Q3 delle qualifiche del Gp d’Italia: il pilota tedesco punta il dito contro i troppi rallentamenti in pista

“E’ stato del tutto inutile attendere così tanto perchè poi per l’ultimo giro si è fatto tardi. Ma Leclerc doveva starmi davanti fin da subito. Ad ogni modo sono contento della macchina e la qualifica è andata bene per il team“. Con queste parole rilasciate a Sky Sport, dalle quali traspare una certa delusione, Sebastian Vettel ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp d’Italia, terminate in maniera incredibile. Tutti i piloti hanno rallentato, sia l’uscita dai box che al momento di prendere velocità in pista, pur di non favorire gli altri con la propria scia: caratteristica che ha fatto prendere la bandiera a scacchi a 7 piloti su 9 (Raikkonen era già fuori in seguito ad un incidente, ndr) regalando la pole position a Leclerc per un giro fatto ad inizio sessione. Vettel ha poi concluso: “nessuno mi ha dato la scia, ho fatto un giro in solitaria. Se è possibile puntare alla vittoria? Sarebbe stato piu’ semplice partendo davanti. Ma ho comunque delle buone sensazioni“.

