Fiorentina, Commisso svela: “Montella ha la mia fiducia. Vendere Chiesa? Le bandiere bisogna tenerle”

Il presidente della Fiorentina ha parlato di Montella e del futuro di Chiesa, confermando che resterà in viola

Rocco Commisso non ha intenzione di cambiare, il numero uno della Fiorentina conferma la fiducia a Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte subite nelle prime giornate di campionato.

Il patron italo-americano va avanti per la sua strada, non facendosi influenzare dai risultati, essendo felice per il gioco mostrato dalla squadra nelle ultime uscite. Merito anche di Federico Chiesa, la cui permanenza in viola non è in discussione: “Chiesa resterà qui? Certo, non si vince nulla senza grandi giocatori. Bisogna tenere le proprie bandiere, ma procediamo un mese alla volta. Non sono qui per fare i soldi, come ho già dichiarato. Innanzitutto sono qui per guardare, poi per imparare e, infine, vincere. Ho avuto molto successo nella mia vita, ho acquistato e assemblato tante compagnie diverse e, ogni volta, ho voluto dare fiducia ai dipendenti che già erano presenti. Così voglio fare anche qua. Montella ha la mia fiducia intatta. Farà bene se avrà tempo. Dicono che con la presentazione di Ribery abbia fatto una ‘americanata’, ma io credo che sia giusto portare i giocatori in mezzo alla gente. I primi giorni mi dicevano che i presidenti non vanno in mezzo ai tifosi, ma io non sono d’accordo. A Genova sono andato anche a salutare quelli avversari. È il mio modo di fare”.

