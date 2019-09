Fiorentina, Commisso conferma Montella sulla panchina viola: “ho sentito troppe fake news”

Il presidente della Fiorentina ha ribadito come Montella non rischi l’esonero, nonostante le due sconfitte subite in campionato

Rocco Commisso conferma Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, il numero uno viola ha ribadito la sua fiducia al proprio allenatore, nonostante le due sconfitte subite contro Napoli e Genoa.

Intervenuto in conferenza stampa alla fine del mercato, il presidente italo-americano ha ammesso: “ho sentito fake news su Montella, resta con noi. Speriamo che con il lavoro fatto nel mercato e dall’allenatore le cose vadano meglio. Ho chiesto tempo, le cose non possono andare bene subito. Abbiamo fatto 45 operazioni sul mercato. A giugno, quando sono arrivato, ho detto fast fast fast, che non faccio promesse che non posso mantenere e che voglio fare un buon lavoro a Firenze“.

