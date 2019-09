Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: maxi caduta, poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO]

Incredibile finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie

Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, i ciclisti hanno preso velocità per il tratto conclusivo. Finale thriller quello della 14ª tappa: una maxi caduta, che ha coinvolto fra gli altri anche Roglic e Valverde, a pochi metri dal traguardo ha spaccato il gruppo. Essendo il plotone negli ultimi tre chilometri della frazione e’ scattata la neutralizzazione dei tempi e dei distacchi. Sam Bennett ha dunque deciso di partire a tutto gas dalle retrovie beffando Max Richeze in volata. Per Bennett è il secondo successo alla Vuelta dopo quello di Alicante, il 13 in stagione e per la Bora rappresenta il 45° stagionale.

Etapa 14 – Stage 14 | #LaVuelta19 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Sammmy_Be gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Sam Bennett’s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/0E31fTcRyE — La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2019

