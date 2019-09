Formula 1, momento delicato per Vettel e la Ferrari: il tedesco rischia di saltare un GP per squalifica

Il contatto con Stroll è costato al tedesco anche tre punti di penalità sulla patente speciale arrivando a nove complessivi, a dodici scatta la squalifica per una gara

La stagione di Sebastian Vettel si mette davvero male, soprattutto considerando l’esito del Gran Premio di Monza, dove il tedesco non è riuscito a capitalizzare la superiorità della Ferrari rispetto ai rivali, al contrario di Leclerc.

L’inerzia adesso è tutta a favore del monegasco, che ha scalzato il compagno di squadra dal ruolo di leader, superandolo anche nella classifica piloti. Una situazione tremenda, resa ancora più complicata dall’errore commesso ieri in gara, costato non solo lo stop&go ma anche tre punti di penalità sulla patente speciale. Vettel è giunto così a quota nove nell’arco degli ultimi dodici mesi, avvicinandosi pericolosamente alla clamorosa squalifica per un gara. Se dovesse prenderne altri tre nei prossimi tre Gran Premi, il quattro volte campione del mondo verrebbe appiedato dalla Direzione Gara. Bisogna dunque tener duro fino al 19 ottobre, quando Seb recupererà due punti in occasione del Gp degli Stati Uniti, in caso contrario invece incapperà in una umiliante squalifica, che potrebbe spezzare definitivamente il rapporto con la Ferrari.

