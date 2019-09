Formula 1, Stroll difende a sorpresa Vettel: “avremmo dovuto ricevere la stessa penalità”

Il canadese ha difeso il collega tedesco, sottolineando come avrebbero dovuto ricevere entrambi la stessa penalità

Una gara positiva rovinata da Sebastian Vettel, colpevole di aver colpito Lance Stroll subito dopo essersi girato per un errore commesso sul cordolo. Il canadese deve così rinunciare a punti pesanti per la sua classifica, rimuginando sull’incidente causato dal quattro volte campione del mondo, costato all’ex Williams anche una penalità per aver ostacolato Gasly dopo il testa-coda.

Interrogato sulla vicenda, Stroll ha difeso a sorpresa Vettel, che ha ricevuto uno stop&go come penalità al contrario del canadese, punito con un semplice drive through: “penso avremmo dovuto ricevere la stessa penalità, non capisco perché non sia accaduto. Non credo sia stata una cosa giusta, in tutta sincerità, perché abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Vettel stava letteralmente bloccando la pista rientrando in pista in quel modo. Ho provato ad evitarlo, ma mi ha preso alla posteriore e mi sono girato. Da lì ho cercato di tornare in pista, ma non avevo modo di vedere chi stava sopraggiungendo. Stavo solo cercando di togliermi di mezzo, ma è successo qualcosa di molto simile a ciò che è accaduto a Seb. Avremmo potuto segnare ottimi punti, ma è andato tutto storto. Ci trovavamo al settimo posto, con un buon margine sull’ottavo posto, ma le cose sono cambiate rapidamente. Così vanno le corse”.

