Formula 1, si lavora per avere due Gran Premi in Italia: il Mugello pronto a candidarsi per il 2025

Il direttore del circuito ha rivelato come il Mugello sia pronto a candidarsi per ospitare un Gran Premio di F1 nel 2025

Nel 2025 potrebbe aggiungersi anche il Mugello agli appuntamenti del calendario di Formula 1, è quanto ha annunciato il direttore del circuito Paolo Poli. Intervenuto a Firenze alla presentazione di uno studio sull’impatto economico che l’Autodromo toscano ha sul territorio, il numero uno del Mugello Circuit ha ammesso: “il primo obiettivo sarà quello di rinnovare l’accordo con il motomondiale per l’appuntamento del Gp d’Italia, poi però fra cinque anni penseremo anche a candidarci per portare in Toscana la Formula 1. E’ un affare più importante, per il quale saranno necessarie partnership a livello nazionale come ha fatto Monza siglando l’accordo con la F1 per il prossimi anni. Va ricordato che a differenza di altri circuiti italiani, il Mugello non è a gestione statale, qui dal 2006 al 2016 la Ferrari ha fatto enormi investimenti per alzare la qualità delle infrastrutture e la professionalità di chi ci lavora in modo da presentarsi ai clienti di tutto il mondo con un livello sempre più alto. L’asticella si alza di continuo e noi siamo pronti a mantenere il passo“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE