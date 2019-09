Formula 1, Wolff velenoso: “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia”

Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia

Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis.

Parole dure quelle del team principal austriaco, che si è lanciato anche in una velenosa provocazione: “ho già tanti problemi da risolvere nella mia vita, non voglio anche quelli di Michael Masi. Vogliamo delle battaglia dure, ma dov’è il limite? Avrebbero potuto dargli entrambe le penalità, una per aver spinto fuori Lewis, l’altra per essere stato aggressivo. In termini di guida ha guidato un po’ oltre il limite, ma cosa volete… Dargli una penalità qui a Monza? Penso ci sarebbe stata una rivolta. Avremmo avuto bisogno di essere scortati dalla Polizia per uscire dal circuito. Voglio comunque rendere merito a lui e al suo team per la vittoria. Pensavo che Valtteri avrebbe avuto una possibilità, ma seguirli sui rettilinei, anche a DRS aperto, era difficile. Da una prospettiva generale, è grandioso vedere la Ferrari vincere a Monza. Leclerc ha disputato una gara dura ma brillante e la Ferrari aveva il pacchetto più forte. Ci abbiamo provato con entrambi i nostri piloti, ma hanno vinto”.

LEGGI ANCHE:

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE