Formula 1, Wolff tende una trappola alla Ferrari: “a Monza saranno più forti di noi in qualifica, ma…”

Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia

Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti.

La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ottenuto la prima vittoria in Formula 1 al volante della ‘Rossa’. La favorita sarà ancora la scuderia di Maranello, ma Wolff ha un asso nella manica: “non prevediamo che il Gran Premio Italia sia un weekend semplice. Monza è ‘il circuito di potenza della Formula 1’, che premia l’elevata potenza e il basso drag. Sebbene in questa stagione abbiamo avuto il pacchetto più veloce sulla griglia, questo non è l’ideale per una pista in cui la velocità sul dritto è un fattore chiave di differenziazione delle prestazioni. Tuttavia, abbiamo anche visto che le Ferrari sembrano forti sulle piste ad alta velocità al sabato, ma non sembrano altrettanto forti la domenica ed è lì che si conquistano i punti. Non saremo i favoriti in Italia, ma faremo tutto il possibile per lottare con la squadra rossa questo week-end”.

