Formula 1, Vettel e quel tabù da sfatare a Monza: il pilota della Ferrari svela il suo obiettivo per il Gp d’Italia

Il pilota tedesco ha presentato il prossimo Gran Premio di Monza, rivelando di voler sfatare un particolare tabù

A Monza ci ha vinto ormai undici anni fa al volante di una Toro Rosso, sfruttando ovviamente la potenza del motore Ferrari per ottenere un successo storico.

A distanza di oltre un decennio, Sebastian Vettel vuole tagliare per primo il traguardo del Gp d’Italia al volante di una monoposto del Cavallino, un’emozione unica che il tedesco ha intenzione di vivere già domenica: “questo weekend saremo in pista circondati dai nostri tifosi che invaderanno Monza. Questa gara per me significa molto perché mi riporta alla mente il 2008 quando vinsi qui il primo GP con un motore Ferrari che tuttavia spingeva una vettura non rossa” le parole di Vettel al sito della Ferrari. “L’ambizione è proprio quella di sfatare questo tabù, vincere con la Ferrari. Negli scorsi anni ci siamo stati molto vicini, ma è sempre mancato l’ultimo step. Per quanto riguarda il tracciato, parliamo di un layout unico al mondo, che obbliga a gareggiare con basso carico aerodinamico e quindi con una vettura piuttosto difficile da guidare. La macchina, con ali così limitate, nelle mani del pilota sembra molto leggera e meno stabile del consueto complicando parecchio le cose in frenata. I rettilinei sono intervallati da chicane piuttosto strette nelle quali bisogna trovare il giusto compromesso nell’utilizzo dei cordoli. Per questo identificare l’assetto ideale per Monza non è semplice. Se però ci si riesce allora tutto diventa più facile e, una volta preso il ritmo, è anche molto divertente“.

