Formula 1, tutta la delusione di Vettel: “non potevo vedere Stroll. L’episodio in qualifica? Dico che…”

Il pilota tedesco è l’unico deluso in casa Ferrari in questa splendida giornata a Monza, considerando la sua tredicesima posizione al traguardo

L’unico deluso oggi in casa Ferrari è Sebastian Vettel, autore dell’ennesimo errore della sua stagione. Il tedesco chiude tredicesimo a causa di due pesantissimi errori arrivati ad inizio gara, costati anche una penalità al quattro volte campione del mondo.

Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Vettel ha sottolineato: “non sono contento di me stesso, ho perso il posteriore ed entrando in curva l’ho perso ancor di più. A quel punto, ormai, la gara era compromessa. Ho faticato a ripartire dopo esser andato lungo in curva e ho innescato l’anti-stallo più volte, era impossibile vedere chi arrivava da dietro e sono rimasto bloccato sul cordolo. Se l’episodio in qualifica ha influito sul mio morale? No, ero di buon umore. Non credo che quell’episodio abbia avuto impatto“.

