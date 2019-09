Formula 1, penalità in vista per Verstappen a Monza: l’olandese però non sembra affatto preoccupato

Horner ha paventato la possibilità di sostituire il motore di Verstappen a Monza, ma l’olandese non è parso affatto preoccupato della penalità in arrivo

Possibile penalità in arrivo per la Red Bull a Monza, il team di Milton Keynes infatti potrebbe sostituire la power unit di Max Verstappen, costringendolo a pagare una sanzione sulla griglia di partenza del Gp di Monza.

Si tratterebbe dello stesso motore Spec 4 montato da Albon e Kvyat a Spa, dunque toccherebbe adesso all’olandese utilizzarlo preferendo scontare la penalità su un tracciato che favorisce i sorpassi. A confermare questa idea della Red Bull è stato Chris Horner, team principal della scuderia: “molto probabilmente prenderemo la decisione di sostituire il motore di Verstappen durante la settimana, ma ne parleremo anche con la Honda per capire quale sia il loro pensiero. Penso che sia incoraggiante quello che abbiamo visto venerdì, ma lo sono anche i dati raccolti da Kvyat, che ha corso con il motore nuovo. Ci sono sicuramente dei progressi, in linea con ciò che ci aspettavamo“. Sulla questione è intervenuto anche lo stesso Verstappen ai microfoni di Motorsport.com: “penso che possiamo superare agevolmente, non c’è ancora la conferma della penalità, ma anche se partirò da dietro, non credo che sarà un grosso problema. Sappiamo tutti che la Ferrari sarà davvero veloce a Monza e iniziando dal fondo probabilmente non prenderò i primi quattro. Ma penso che dal quinto in giù siano tutti prendibili“.

