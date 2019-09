Formula 1, Raikkonen senza peli sulla lingua dopo il Gp di Monza: “è stato un week-end di merda”

Parole durissime di Raikkonen dopo il week-end di Monza, caratterizzato da numerosi inconvenienti che lo hanno costretto a chiudere in quindicesima posizione

Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen a Monza, il pilota finlandese ne ha dovute affrontare di tutti i colori, chiudendo la gara in quindicesima posizione.

Prima la sostituzione del cambio per l’incidente in qualifica, poi la partenza dalla pit-lane per la sostituzione del motore e infine la penalità per aver modificato le gomme prima della partenza. Uno stop&go che ha condizionato l’intero Gran Premio, chiuso fuori dalla zona punti. Una giornata da dimenticare per Raikkonen, che non ha avuto mezze misure nel descriverla: “beh, questo è stato un weekend di merda. Per prima cosa, c’è stato il mio errore in qualifica, che purtroppo ci ha obbligati a sostituire il cambio. Quindi abbiamo deciso di cambiare anche il motore e partire dalla pit-lane, ma abbiamo montato le gomme sbagliate e con la penalità la mia gara era più o meno finita. Ora aspettiamo Singapore, tanto non potrà andare peggio di così“.

