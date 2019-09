Formula 1, Piero Ferrari e Louis Camilleri in coro: “Leclerc ci ha fatto davvero emozionare”

Il figlio di Enzo Ferrari e l’ad della Rossa hanno espresso la propria felicità per la vittoria di Leclerc a Monza

La Ferrari festeggia grazie a Charles Leclerc, il Cavallino si riprende Monza dopo nove anni, battendo le Mercedes di Bottas e Hamilton. Una giornata da ricordare per Piero Ferrari, rimasto seduto nel box del team di Maranello per gustarsi il trionfo del pilota monegasco: “ho tremato e sudato, alla fine ho gioito molto” le sue parole a Sky Sport. “E’ stato molto emozionante. Charles è stato bravissimo, meglio di così non potesse fare. La pressione? Ce l’avevamo noi che guardavamo… Per lui era fortissima, ma sa come comportarsi. A mio padre sarebbe Charles sarebbe piaciuto tantissimo. A un giovane che vince in Ferrari alla prima stagione non si può chiedere di più“.

Felice anche l’ad Camilleri ai microfoni di Sky Sport: “questa vittoria a Monza ripaga delle delusioni della stagione. Abbiamo aspettato 9 anni ma per i 90 anni della Ferrari questa è la festa perfetta. Nove è un numero fortunato. E’ stato molto emozionante, ho vissuto con il cuore in gola ma sono molto felice per il team, per i fan e per l’Italia intera. Ma noi vogliamo molto di più di Spa e Monza. E’ stato come quello che la primavera fa ai ciliegi”.

