Formula 1, il manager di Leclerc non ha dubbi: “sta per diventare un campione. Rinnovo? Al momento giusto”

Nicolas Todt ha espresso la propria gioia per la vittoria ottenuta da Leclerc nel Gran Premio di Monza

Non solo Charles Leclerc, felice per la vittoria del monegasco anche il manager Nicolas Todt, che ha seguito nel tempo la crescita del pilota 22enne.

Intervistato nel post gara, il figlio del presidente della FIA ha espresso la propria soddisfazione: “è un giorno speciale, vincere da ferrarista davanti ai propri tifosi a Monza è una cosa fantastica per Leclerc. La freddezza e la capacità di essere forte nei momenti determinanti è quello che definisce un campione e lui sta per diventare un campione. Vincere qui per un pilota con così poca esperienza è davvero incredibile. Sono molto felice: una delle sue più grandi abilità è saper gestire la pressione. E riuscire a resistere con Hamilton dietro per quasi tutta la gara è qualcosa di speciale. Rinnovo? Abbiamo un lungo contratto con la Ferrari. Ne parleremo quando arriverà il momento giusto“.

