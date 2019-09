Formula 1, Leclerc realizza un sogno: “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari sul circuito di Monza”

Il monegasco ha rivelato di essere contento di guidare una Ferrari a Monza, realizzando un sogno che aveva fin da bambino

Pochi giorni fa ha vinto la sua prima gara in Formula 1, tagliando per primo il traguardo del Gp di Spa e diventando il più giovane vincitore nella storia della Ferrari. Charles Leclerc adesso ha un nuovo obiettivo, imporsi anche nella gara di casa per il Cavallino, quella di Monza.

Intervistato al sito ufficiale del team di Maranello, il monegasco ha ammesso: “questo weekend festeggeremo 90 anni dalla fondazione della Scuderia Ferrari, così come la novantesima edizione di una delle gare più iconiche del campionato, il Gran Premio d’Italia. Fin da quando ero un bambino ho sognato di poter essere un giorno pilota del team di Maranello, uno dei più rappresentativi della Formula 1, e va da sé che questa prima volta a Monza con la Scuderia Ferrari per me sarà molto speciale. La pista è nota in tutto il mondo non solo per i lunghi rettilinei, ma anche per alcune delle sue curve, come le due di Lesmo e la Parabolica. Fino a questo momento la velocità in rettilineo è stata una delle nostre armi migliori e cercheremo di ottimizzare il nostro pacchetto così da massimizzare la performance della SF90 in ogni parte del circuito. Daremo il massimo per cercare di portare a casa un grande risultato e rendere i tifosi orgogliosi“.

