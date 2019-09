Formula 1, la rivelazione di Leclerc: “il perdono di Binotto via radio? Vi spiego cosa intendeva”

Il monegasco ha espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria a Monza, spiegando anche i motivi del team radio di Binotto

La gara è appena finita, Charles Leclerc esulta insieme al muretto dei box. Alla radio arriva Mattia Binotto: “grande Charles, sei perdonato per quanto successo ieri“.

Il riferimento va alla mancata scia concessa a Vettel in qualifica, una macchia cancellata con la splendida vittoria di oggi, che permette al monegasco di centrare il secondo successo con il Cavallino. Emozioni e sorrisi anche nell’area interviste per Leclerc, che ha espresso le proprie emozioni ai microfoni di Sky Sport: “quello che ho provato sul podio con i tifosi è stato impressionante, sono contentissimo di aver vinto qui. Avevamo due Mercedes dietro ed è stato difficilissimo, abbiamo fatto la strategia giusta e anche se ho fatto qualche errore ci sono riuscito e sono contentissimo. Negli ultimi 7-8 giri mi sono detto forse ce la facciamo, mi guardavo intorno e mi dicevo di rimanere concentrato. Perché Binotto mi ha detto ‘Ti perdoniamo’? Perché ieri è stato visto nel modo sbagliato, non ho fatto niente di male per il team, lo diceva più per ridere perchè lui sa bene come siano andate le cose ieri“.

