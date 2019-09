Formula 1, Camilleri ha le idee chiare: “basta porte girevoli a Maranello. Gerarchia piloti? Le cose cambiano”

L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dopo la vittoria di Leclerc, annunciando stabilità nel futuro del team di Maranello

Una giornata da ricordare per Louis Camilleri che, in qualità di amministratore delegato, ha riportato la Ferrari al trionfo a Monza dopo nove anni. Un successo arrivato grazie al lavoro di Leclerc e dell’intero Reparto Corse, perfetto sia nell’atteggiamento che nella strategia di gara.

L’ad del Cavallino ha espresso poi in serata la propria felicità, soffermandosi sul futuro del team e sulla gerarchia dei piloti: “è una sensazione fantastica, sono così felice per il team e per i tifosi dopo nove anni di attesa. Per questa ragione è una vittoria molto emozionante e premia tutto il lavoro fatto internamente e Charles è stato fantastico. Abbiamo iniziato la stagione con Vettel numero uno e Leclerc numero due, ma le cose evolvono nel tempo. Non mi piace discutere con chi critica Sebastian, perché sono fiducioso che tornerà. Penso ci siano state alcune tensioni in qualifica e penso che Mattia si riferisse a quello. Ma Charles è un vincente, se torniamo indietro nella storia, sono tutti dei vincenti. Se guardate a Michael, anche lui è stato un duro. Io sono felice di Charles e ha fatto un grande lavoro. Il team? C’erano alcune aree da rafforzare, ma siamo uniti. Nel passato c’era un approccio a porte girevoli e il mio lavoro è cambiare questo modo di fare”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE