Formula 1, la dolce ammissione di Binotto: “sentendo l’inno di Mameli mi son messo a piangere”

Il team principal della Ferrari ha parlato subito dopo la cerimonia del podio, ammettendo di aver pianto durante l’inno

Una giornata da ricordare in casa Ferrari, una vittoria che ripaga se possibile le difficoltà di questa stagione, grazie ad un immenso Charles Leclerc.

Il monegasco vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, regalando emozioni fortissime a tutto il popolo di Monza e alla sua squadra, in lacrime durante la cerimonia del podio. Tra i più emozionati anche Mattia Binotto, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è stato bravissimo e sentire l’Inno di Mameli sotto al podio è stato emozionante, qualche lacrima mi è venuta ascoltandolo perché era da tantissimo tempo che non si vinceva a Monza. Se è nata una stella? Ancora presto per dirlo. La stella è nata 21 anni fa, lui sta crescendo gara dopo gara e sta dimostrando quel che vale. Noi investiamo su di lui e lui su di noi. In futuro vogliamo creare qualcosa di unico. La strategia? E’ stata la scelta più bella: dure contro le medie della Mercedes. Sapevamo che Leclerc avrebbe dovuto difendere la posizione con i denti e a fine gara quella scelta ci ha dato la possibilità di respirare. Siamo stati coraggiosi e ci meritiamo questa vittoria. E’ stata una bellissima gara, tiratissima dall’inizio alla fine. Sono gare che rimangono: giro dopo giro si è difeso, ha venduto cara la pelle“.

