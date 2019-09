Formula 1, Mattia Binotto svela: “chi favorire tra Vettel e Leclerc? Vi dico come ci comporteremo”

Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza su un’eventuale gerarchia tra piloti in casa Ferrari

Ottenuta la prima vittoria in stagione con Leclerc, la Ferrari adesso si lancia subito a caccia del bis a Monza, dove le caratteristiche del circuito sorridono alle Rosse.

Servirà comunque un’impresa per tenere a bada Mercedes e Red Bull, avversarie temibili che non hanno intenzione di cedere un centimetro al Cavallino. In Belgio ha trionfato il monegasco grazie ad un sacrificio di Vettel, ma non è detto che non accada l’inverso in Italia, almeno sentendo le parole di Mattia Binotto all’agenzia GMM: “Leclerc e Vettel hanno e avranno sempre lo stesso trattamento. Semplicemente se uno dei due è più veloce e può vincere la gara, allora la squadra interviene e chiede a un pilota di aiutare l’altro. Questo è sempre successo nel corso degli anni e non cambierà in Ferrari. Ci saranno ancora delle opportunità per Vettel, vedremo gara per gara. Il miglior pilota sarà quello che occuperà la prima posizione, ora vedremo come andranno le cose a Monza“.

