Formula 1 – E’ giunto il momento del Gran Premio d’Italia: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Archiviato l’appuntamento di Spa, il circus si prepara a vivere lo spettacolo del Gran Premio d’Italia, in programma nel prossimo week-end a Monza

Finalmente la prima vittoria per la Ferrari, Charles Leclerc rompe il ghiaccio a Spa e si regala il primo successo in carriera. Il monegasco precede le due Mercedes e il compagno di squadra Vettel, sacrificatosi per tenere a bada Hamilton e permettere al proprio compagno di trionfare in Belgio. Non c’è tempo però per festeggiare, nel prossimo week-end infatti si corre subito a Monza, dove la Ferrari sarà chiamata ad un’altra prova di forza per regalare ai propri tifosi una giornata da ricordare.

Ecco il programma completo:

Giovedì 5 settembre

Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 6 settembre

Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 7 settembre

Ore 12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Ore 15:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 8 settembre

Ore 15:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

