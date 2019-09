Formula 1, cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia: Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY]

La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia

E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look straordinario e molto pulito della monoposto condotta da Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. L’aspetto più saliente risiede nel tricolore che campeggia sugli alettoni e sottolinea il senso di appartenenza nazionale del marchio Alfa Romeo. Sfoglia la fotogallery per vedere la nuova C38…

