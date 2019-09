Formula 1, la Ferrari non è sazia dopo il bis di Spa e Monza: ecco l’ultima novità in vista del Gp di Singapore

La Ferrari non ha nessuna intenzione di fermare questa striscia di successi, per questo motivo ha in mente di introdurre un nuovo pacchetto aerodinamico in vista del Gran Premio di Singapore

Due vittorie per cominciare alla grande la seconda parte di stagione, cancellando quello zero che pesava tantissimo in casa Ferrari. Charles Leclerc invece ha riportato il sorriso a Maranello, conquistando nel giro di una settimana prima Spa e poi Monza, tenendo a bada da campione navigato le due Mercedes di Hamilton e Bottas.

Dopo due gare del genere, il Cavallino non ha nessuna intenzione di fermarsi, mettendo già nel mirino il Gran Premio di Singapore, dove la superiorità mostrata in rettilineo non basterà per vincere ancora. Per questo motivo, Mattia Binotto e i suoi ingegneri stanno mettendo a punto un nuovo pacchetto per circuiti da alto carico come quello di Marina Bay, dove Vettel e Leclerc saranno chiamati a riscattare la pessima prestazione fornita in Ungheria, dove le due rosse chiusero ad oltre un minuto dalla Mercedes. Lo stesso team principal della Ferrari ha infine ammesso l’introduzione di alcune novità a Singapore: “adesso dobbiamo continuare a sviluppare la macchina e sfruttare le opportunità nelle gare che restano. A Singapore avremo un nuovo pacchetto ad alto carico “.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE