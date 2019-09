Formula 1, il circuito di SPA corre ai ripari dopo la morte di Hubert: tornerà la ghiaia nel tratto del Raidillon

Il CEO del circuito belga ha sottolineato che verrà modificata la via di fuga nel tratto del Raidillon, inserendo la ghiaia al posto dell’asfalto

La morte di Anthoine Hubert avvenuta a Spa durante Gara-1 di Formula 2 ha toccato l’intero mondo del motorsport, strettosi intorno alla famiglia dello sfortunato pilota francese.

Un’inchiesta è già stata avviata per definire eventuali responsabilità, ma difficilmente qualcuno verrà accusato per negligenza, trattandosi di uno sfortunato incidente di pista. Intanto però, verranno presi i primi provvedimenti per evitare che tutto ciò possa di nuovo accadere, aumentando la sicurezza della pista. Nathalie Maillet, CEO del circuito delle Ardenne, ha rivelato che verranno apportate delle modifiche già in programma prima dell’incidente di Hubert, con l’inserimento della ghiaia all’esterno del Raidillon: “il circuito nel tratto del Raidillon non sarà toccato, ma rimetteremo la ghiaia nella via di fuga. Attualmente stiamo discutendo le aree in cui posizionarla e la profondità che dovrà avere. Dopo questo incidente, lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 a Spa Francorchamps non è in discussione. Quello che è accaduto è un incidente di gara. Ovviamente ne siamo tutti molto toccati, proprio per questo dobbiamo continuare a lavorare per lo sviluppo del circuito”.

