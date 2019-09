Formula 1, Hamilton ‘minaccia’ Leclerc: “la prossima volta mi comporterò di conseguenza, come ha fatto lui”

Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera

Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara.

Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ‘Roggia‘. Una manovra costatagli la bandiera bianconera, ovvero un avvertimento da parte della Direzione Gara che, in caso di episodio simile, avrebbe escluso il monegasco dalla gara. Su questa situazione è tornato a parlare Hamilton, che ha velatamente minacciato Leclerc: “Charles è un pilota di nuova generazione e come tale non ha nulla da perdere. Parliamo di ragazzi aggressivi e veloci. Non trovo difficile mettergli pressione, ma più di una volta siamo arrivati al limite. E’ vero, mi sono lamentato via radio, ma ormai non conta molto. Alla ‘Roggia’ ho solo cercato di evitare la collisione prendendo la via di fuga, poi ho ricominciato a spingere per riavvicinarmi. E’ un ragazzo che è meno esperto rispetto a me, ma oggi mi ha insegnato qualcosa nella lotta. Vorrà dire che la prossima volta mi comporterò di conseguenza, come lui ha fatto con me oggi. Bisogna essere coerenti con le regole. Penso che gli steward oggi si siano proprio svegliati dalla parte sbagliata del letto”.

