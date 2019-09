Charles Le Roi, Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari: battute le Mercedes!

Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni

Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni.

Una gara pazzesca, una personalità assurda, dimostrata rimanendo al comando dall’inizio alla fine, tenendo a bada Lewis Hamilton prima e Valtteri Bottas poi. Pole e vittoria a Spa, pole e vittoria anche a Monza per il monegasco, che si prende totalmente la Ferrari grazie alla pessima giornata di Sebastian Vettel, che chiude in tredicesima posizione a causa di un tremendo errore ad inizio gara che gli costa anche una penalità di dieci secondi. Niente da fare per le due Mercedes, costrette a prendersi il secondo e il terzo gradino del podio, con Hamilton che ci aggiunge anche il punto per il giro veloce. Splendida la gara anche delle due Renault, che chiudono al quarto e quinto posto con Ricciardo davanti a Hulkenberg. Sesto la Red Bull di Albon, seguito da Perez e da Verstappen, partito ultimo e riuscito a risalire fino all’ottava piazza. Chiudono la top ten Giovinazzi, che si prende due pesantissimi punti, e Lando Norris.

