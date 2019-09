Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas: le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza

I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo

Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla fine.

Queste le parole di Leclerc nel parco chiuso: “grazie mille a tutti, non sono mai stato così stanco. E’ stata una gara difficilissima, volevo far bene per tutti i tifosi. Vincere qua è un sogno, lo era una settimana fa per la prima vittoria, ma qui è dieci volte di più. Grazie a tutti, non ho parole. Ho commesso un paio di errori, ma alla fine ho concluso al primo posto e va tutto bene“.

Soddisfatto anche Bottas: “la nostra strategia è stata buona, sono andato lungo nel primo stint e questo mi ha aiutato alla fine. Ho dato tutto, ho cercato di prendere Charles ma non c’era modo di superarlo. Erano troppo veloci in rettilineo, non potevamo fare di più. Ho dato tutte le mappature del motore, ma non è mai bastato“.

Leggera amarezza per Hamilton: “ha fatto un ottimo lavoro Charles, gli abbiamo messo tantissima pressione ma ha sempre retto. Ho dato il meglio di me, stare così vicini per le gomme non era l’ideale, ma loro erano troppo veloci in rettilineo. Non è la nostra giornata, ma è un buon bottino di punti per la squadra. Sto cercando di far bene ogni gara, non sono concentrato sul titolo mondiale, devo migliorare molto“.

