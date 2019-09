Formula 1, Domenicali frena sul futuro di Mick Schumacher: “è ancora troppo presto per…”

L’ex direttore sportivo della Ferrari ha parlato del futuro di Mick Schumacher, esprimendo il proprio punto di vista

Il suo futuro è tracciato, ma per vedere Mick Schumacher in Formula 1 è ancora troppo presto. E’ questo il pensiero di Stefano Domenicali, convinto del fatto che il giovane tedesco debba ancora maturare in Formula 2, per poi tentare il grande salto nella massima serie automobilistica.

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, l’ex direttore sportivo della Ferrari ha ammesso: “conosco Mick da quando era bambino, è un ragazzo eccezionale. Sta crescendo, non è facile chiamarsi così e bisogna dargli il giusto tempo. Così come ha fatto un buon passaggio in Formula 2 dopo due anni in Formula 3, sta sicuramente maturando anche nel suo attuale campionato e credo abbia bisogno di almeno un altro anno per completare questo processo di crescita. Poi, se ne avrà le capacità, sicuramente nel suo futuro c’è la Formula 1, però in questo momento bisogna lasciarlo lavorare perché è tutt’altro che semplice. Ci sono tanti piloti giovani che vanno molto forte, ma lui ha il talento e la voglia di fare bene“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE