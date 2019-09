Formula 1, la sorprendente ammissione di Alonso: “potrei tornare nel 2021, tante scuderie giÃ  mi cercano”

Il pilota spagnolo si è presentato oggi a Monza per assistere alle prime due sessioni di libere, aprendo alla possibilità di un ritorno in Formula 1

Fernando Alonso si rivede nel paddock di Formula 1, presentandosi a Monza per assistere alle prime due sessioni di prove libere direttamente dal box McLaren.

Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, aprendo anche alla possibilità di tornare nel circus: “devo concentrarmi su impegni ‘esterni’ come la Indy 500 e altre cose. Certo, però, ben venga il cambio dei regolamenti: si potrebbe trovare una Formula 1 diversa da quella che vediamo ora. Se mi stanno cercando diverse scuderie? Quello sempre. Ho lasciato per via di un dominio troppo netto di specifici team nel Mondiale e alle gare un po’ troppo prevedibili. Ma, ripeto, se nel 2021 alcune cose verranno cambiate tutto ciò è una buona opportunità. Mondiale a 22 squadre? Così tante, tutte ininterrotte, sarebbe piuttosto impegnativo. Vediamo, c’è da dire che sto anche invecchiando“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE