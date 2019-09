Formula 1, Aldo Costa lascia definitivamente la Mercedes: già pronto un nuovo incarico per l’ex Ferrari

L’ex direttore tecnico della Ferrari entrerà a far parte del gruppo Dallara, lasciando la Mercedes alla fine di settembre

Nuova sfida professionale per Aldo Costa, che lascerà a fine settembre il suo ruolo in Mercedes per diventare il direttore tecnico del gruppo Dallara.

L’ingegnere italiano, che aveva compiuto un passo indietro all’interno del team di Brackley assumendo il ruolo di advisor per il 2019, ha deciso di sposare un altro progetto, che inizierà a seguire all’inizio del 2020. Ad ufficializzare il tutto è una nota pubblicata dalla Dallara: “il ruolo in Dallara rappresenta una fantastica opportunità per proseguire la carriera più vicino a casa, lavorare a una notevole gamma di progetti automobilistici e da corsa e continuare a formare la prossima generazione di talenti ingegneristici italiani – un approccio che Aldo ha promosso attivamente durante il suo periodo in Mercedes“. Queste le parole di Costa: “da quando ho abbandonato il mio ruolo di direttore dell’Ingegneria, mi sono cimentato con soddisfazione a supportare il team durante questa stagione e nel contempo ho definito quale sarà la mia prossima sfida al di là della Formula 1. Dopo molti anni di lavoro ai vertici del nostro sport, sono entusiasta di poter contribuire con ciò che ho imparato ad altri campionati e a progetti automobilistici ad alte prestazioni al di fuori del mondo delle corse“. Non è mancato nemmeno il saluto di Wolff: “Aldo è stato uno dei pilastri del nostro team da quando è entrato nel 2011 e ora ci lascia con la stessa dignità e professionalità che hanno caratterizzato i suoi anni con noi. Voleva tornare in Italia per trascorrere più tempo con la sua famiglia e ha ancora molta energia e competenza. Il suo nuovo ruolo con Dallara è un’opportunità fantastica e sono felice che abbia trovato un ruolo così gratificante per proseguire la sua carriera. A nome di tutti in Mercedes vorrei augurargli grande successo in questo suo prossimo capitolo”.

