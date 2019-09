Europei Volley 2019 – Il presidente Cattaneo applaude le azzurre: “sono orgoglioso di quanto hanno fatto”

Il presidente federale ha accolto con soddisfazione il bronzo europeo della nazionale femminile di pallavolo, ringraziando tutti per l’impegno profuso

L’avventura della nazionale italiana femminile al Campionato Europeo 2019 si è conclusa con una prestigiosa medaglia di bronzo. Un risultato accolto con grande soddisfazione dal presidente Pietro Bruno Cattaneo: “sono molto orgoglioso delle nostre ragazze, ancora una volta hanno saputo ottenere un risultato di assoluto prestigio. Dopo 10 anni siamo tornati a conquistare una medaglia nel Campionato Europeo: una competizione di alto livello, durante la quale sono emerse per l’ennesima volta le qualità di questo straordinario gruppo. Quando parlo di qualità non mi riferisco solo a quelle tecniche, ma anche alle doti caratteriali e alle capacità della squadra di saper reagire nei momenti di difficoltà. Questo bellissimo bronzo si aggiunge al grande obiettivo stagionale centrato da Mazzanti e dalle azzurre: la qualificazione olimpica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Aver ottenuto subito il pass, evitando il difficile torneo di gennaio, è un risultato importantissimo per tutto il movimento italiano. Dopo la grande impresa nel Mondiale dello scorso anno, la nazionale femminile in questa stagione ha confermato il suo enorme potenziale: un segnale molto positivo in vista delle prossime Olimpiadi. È doveroso da parte mia ringraziare il CT, le ragazze e tutto lo staff per lo splendido lavoro svolto, grazie al quale l’Italia s’è confermata protagonista sulla scena internazionale. Risultati di questo genere ripagano l’intera Federazione dei tanti sacrifici fatti e di quelli futuri, tutti noi crediamo fortemente che Mazzanti e le azzurre possano raggiungere altri grandi traguardi. Ogni anno questa squadra fa appassionare sempre più tifosi alla maglia azzurra“.

