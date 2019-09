Europei Volley 2019 – L’Italia è in semifinale dopo 8 anni! Russia stesa in 4 set: azzurre travolgenti in rimonta

Dopo aver perso il primo set, l’Italia travolge la Russia in rimonta e stacca il pass per la semifinale degli Europei di Volley 2019

L’Italia ritorna in semifinale degli Europei di Volley dopo 8 anni! Grande prova delle azzurre che hanno superato un ostico quarto di finale battendo la Russia con il punteggio di 25-27 / 25-22 / 27-25 / 25-21. Match davvero tosto per le azzurre di coach Mazzanti, alla ricerca di una netta scarica di adrenalina dopo la vittoria poco convincente sulla Slovacchia. Una partita di grande maturità delle azzurre, sotto nel punteggio dopo il primo set, ma capaci di restare in partita e trionfare in rimonta portandosi a casa i 3 set successivi in un testa a testa, punto a punto, contro Nataliya Goncharova. In semifinale c’è la Serbia: il sogno azzurro continua!

