Europei Volley 2019 – L’Italia si ferma in semifinale: troppo forte la Serbia di Tijana Boskovic

L’Italia del Volley femminile si ferma in semifinale agli Europei: le azzurre sconfitte in 4 set dalla Serbia di Tijana Boskovic

Si ferma ad un passo dalla finalissima il cammino dell’Italia femminile di pallavolo agli Europei di Volley 2019. Le azzurre si inchinano alla Serbia, campionessa del mondo in carica, trascinata da una straripante Tijana Boskovic, decisiva nei momenti più caldi a spegnere l’entusiasmo delle azzurre con le sue giocate. Italia che tiene testa alla formazione est europea nei primi due set, rischiando anche di portarsi a casa il parziale, ma risultando due volte sconfitta con i punteggi di 25-22 e 25-21. La reazione azzurra arriva con il 21-25 del terzo periodo, al quale però non vi è alcun seguito. Qualche errore di troppo impedisce all’Italia di rimontare e regala il 25-20 decisivo alla Serbia. Domani l’Italia affronterà la sconfitta di Turchia-Polonia per concludere l’Europeo con la medaglia di bronzo al collo.

