Europei Pallavolo 2019 – Aggiornamenti sulle condizioni di Lucia Bosetti

Campionato Europeo 2019: aggiornamento su Lucia Bosetti

L’atleta Lucia Bosetti, reduce da un risentimento alla spalla destra, accusato nel torneo di qualificazione olimpica di Catania contro l’Olanda, è stata sottoposta nei giorni immediatamente successivi ad accertamenti e visite specialistiche, sia dallo staff sanitario azzurro, sia dall’ortopedico di riferimento della società d’appartenenza. I controlli hanno dato esito positivo alla prosecuzione dell’attività agonistica di Lucia. La schiacciatrice azzurra ha iniziato così durante il collegiale di Roma un programma di recupero, concordato tra gli staff sanitari, per ritrovare la migliore condizione fisica. In Polonia nel corso di uno dei primi allenamenti Lucia ha accusato una riacutizzazione della sintomatologia. Per questo motivo lo staff sanitario azzurro valuterà quotidianamente l’impiego dell’atleta nelle prossime partite.

