Euro 2020 – Clamorosa gaffe: in Francia suona l’inno sbagliato, albanesi in difficoltÃ  [VIDEO]

Le qualificazioni agli Europei 2020 stanno regalando tanto spettacolo. Dalla Francia, in particolar modo, arriva una chicca esilarante. Prima di Francia-Albania, un clamoroso errore a messo in difficoltà tutti gli albanesi allo stadio, in primis i giocatori in campo: al posto dell’inno dell’Albania, infatti, a risuonare sono state le note dell’inno di Andorra, che sarà ospite dei campioni del mondo martedì.

Dopo alcuni minuti di imbarazzo, lo speaker dello Stade de France ha aggravato la situazione dicendo che “l’inno armeno sarebbe arrivato presto”. Successivamente i giocatori dell’Albania hanno ‘protestato’, minacciando di non schierarsi in campo per il calcio d’inizio, finchè non è arrivato l’inno corretto. Durante l’intervallo sono arrivate le scuse dello speaker con la federazione ed i tifosi albanesi.

The wrong national anthem was played for Albania before tonight’s #EURO2020 qualifier v France at the Stade de France 😂🙈 Andorra’s national anthem was played instead 😳pic.twitter.com/ehSMa5Qb8j — GiveMeSport Football (@GMS__Football) September 7, 2019

