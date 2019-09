Dopo 6 anni, termina l’astinenza di Gilbert alla Vuelta di Spagna: il francese domina il finale della 12ª Tappa

Philippe Gilbert torna a vincere una tappa alla Vuelta di Spagna dopo 6 anni: il francese si prende la 12ª Tappa dominando il finale di gara su Aranburu e Barcelo

Ha dovuto aspettare 6 anni, ma adesso l’astinenza è finalmente terminata: Philippe Gilbert torna a vincere una tappa alla Vuelta di Spagna. Il ciclista francese trionfa sul traguardo di Bilbao al termine della 12ª Tappa della corsa spagnola, sfruttando un’ottima gamba in salita e gestendo il suo vantaggio nel finale su Aranburu e Barcelo, incapaci di recuperare nel tratto conclusivo. Per Gilbert è la 6ª vittoria alla Vuelta in carriera, la 10ª in totale in un grande giro, nonchè la 76ª in totale e la 3ª stagionale.

