Incidente Pozzovivo – Domenico lascia finalmente l’ospedale: “al Giro 2020 mi vedrete ancora sudare”

Domenico Pozzovivo pronto a tornare in forma: le parole del ciclista della Bahrain Merida dopo aver lasciato l’ospedale

Domenico Pozzovivo ritrova il sorriso: a quasi un mese dallo spaventoso incidente del 12 agosto scorso, il lucano della Bahrain Merida ha potuto finalmente lasciare l’ospedale in cui era ricoverato e guarda già al futuri: “l’obiettivo? Facile: essere al via al prossimo Giro d’Italia, magari ancora con la maglia rossa della Bahrain“, ha affermato alla ‘rosea’. “Devo ringraziare tutti per come mi hanno assistito e seguito con pazienza. Adesso vedo la luce in fondo al tunnel“, le belle parole dedicate a tutto lo staff dell’ospedale di Lugano.

Motivato e voglioso di tornare al più presto in bici e a gareggiare, Pozzovivo ha concluso: “ho incominciato subito la riabilitazione a Torino, dove ho preso un appartamento senza barriere architettoniche per evitare situazioni spiacevoli. Come va? Il gomito è ancora messo male, non passo assolutamente fare nessuno sforzo, ma piccoli movimenti di 30 gradi. Poco alla volta migliora. Per ora, comunque, le attenzioni sono sulla gamba: tra un paio di settimane potrò tornare a camminare e questo mi permetterà di pedalare con maggiore forza sui rulli. Se tutto va bene, a novembre, il mese in cui sono nato, dovrei tornare a uscire su strada. Non vedo l’ora, perché di certo non mollo. Il contratto in scadenza? Non ci penso, la Bahrain mi è stata vicinissima dopo l’incidente. Dimostrerò con i fatti che posso correre ai miei livelli. Ne sono sicuro, al Giro mi vedrete ancora sudare“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE