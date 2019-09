NFL – Su Dazn lo spettacolo del football americano: al via la 100ª stagione

DAZN trasmetterà ogni settimana almeno cinque match della National Football League in diretta e on demand. DAZN offrirà anche tutte le partite dei Playoff, il Super Bowl, NFL Network, NFL RedZone e i contenuti on-demand NFL GameDay e NFL Extra

Scatterà nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, a partire dalle 2:20, con l’opening night tra Chicago Bears e Green Bay Packers (commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta), la centesima stagione del grande football americano targato NFL, che sarà protagonista su DAZN (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis) per il secondo anno consecutivo.

La piattaforma di streaming trasmetterà, per ogni settimana di regular season, un minimo di cinque partite in diretta: il Thursday Night Football, due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night Football, il Monday Night Football e altri eventi speciali nel corso della stagione.

Per la post season la copertura di DAZN sarà completa, con tutte le partite dei Playoff, compreso il Super Bowl LIV, in programma domenica 2 febbraio 2020 all’Hard Rock Stadium di Miami

Anche in questa stagione gli appassionati italiani su DAZN potranno inoltre godersi NFL Network, il canale tematico che offre ai tifosi un accesso senza precedenti a tutti gli eventi della stagione NFL, e NFL RedZone, dove è possibile vedere ogni touchdown di tutti i match della domenica durante la regular season. E in più da quest’anno spazio anche ai contenuti on-demand di NFL GameDay, un riepilogo della giornata precedente con un trattamento cinematografico fatto di immagini e angolazioni inedite, e agli esclusivi approfondimenti di NFL Extra.

Dopo l’opening night (PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE), il primo turno di regular season su DAZN prosegue domenica 8 settembre con due match in prima serata per l’Italia: Tennessee Titans @ Cleveland Browns (ore 19.00 – commento di Federico Pasquini e Roberto Gotta) e New York Giants @ Dallas Cowboys (ore 22.25 – commento di Matteo Gandini e Matteo Pella). A seguire, nella notte (ore 2:20), spazio al primo Sunday Night Football, con il debutto dei campioni in carica dei New England Patriots, che ospiteranno i Pittsburgh Steelers.

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10, invece, il tradizionale doppio Monday Night Football della prima settimana di stagione regolare vedrà protagonisti Houston Texas @ New Orleans Saints (ore 1:10) e Denver Broncos @ Oakland Raiders (ore 4:20).

In attesa dell’opening night, nella sezione di DAZN dedicata al football americano, sarà possibile rivivere le emozioni di tutti i Super Bowl del passato, grazie ai contenuti speciali prodotti da NFL Films.

