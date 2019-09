Clamoroso a Manchester: Drinkwater pestato a sangue dopo aver infastidito una ragazza

Drinkwater pestato a sangue: il calciatore britannico vittima di una mini gang dopo aver infastidito una ragazza in un locale a Manchester

Serata amarissima per Drinkwater: il Sun ha raccontato in esclusiva un episodio davvero spiacevole avventuro fuori da un locale di Manchester. Il calciatore del Burnley è stato pestato a sangue da sei criminali: il motivo? Drinkwater avrebbe infastidito pesantemente una ragazza all’interno del locale, per poi essere allontanato.

Il calciatore inglese, non si sarebbe preoccupato del fatto che la ragazza era accompagnata da un altro calciatore, Ntlhe, che ha anche chiesto a Drinkwater di smetterla di infastidirla. Una volta allontanato dal locale, Drinkwater è stato accerchiato da una mini gang che lo ha pestato a sangue, riempendolo di calci. Le testimonianze parlano di scene davvero cruente, ma nessuno ha chiamato la polizia.

