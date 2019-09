Ciclocross, conclusa la stagione di Coppa del Mondo: brillano Tempier e Colledani a Snowshoe

Brillante prestazione degli atleti del Team Bianchi Countervail, vicini al successo con Methanol CV FS nella gara di Snowshoe. Teocchi 42ª fra le Donne Elite

Il Team Bianchi Countervail ha chiuso in bellezza la stagione di Coppa del Mondo. Stephane Tempier e Nadir Colledani si sono infatti piazzati rispettivamente quinto e settimo nell’appuntamento conclusivo del cross country a Snowshoe, domenica 8 settembre. Equipaggiati con Methanol CV FS, entrambi i portacolori del Team Bianchi MTB hanno lottato per la vittoria fino all’ottava di nove tornate, con Tempier davanti a tutti mentre suonava la campana dell’ultimo giro.

“Sono partito in quarta fila e non è stato facile recuperare, su un tracciato così veloce. Ad ogni modo, ci sono riuscito senza mai perdere la fiducia, arrivando sulla scia dei primi a tre giri dal termine. Ho provato ad attaccare, poi ho preso un buco dai primi due nell’ultimo giro e infine ho chiuso quinto. Sono felice di aver chiuso con un podio l’esperienza di Coppa del Mondo con questa squadra, a coronamento di un’estate ricca di soddisfazioni“, ha raccontato Tempier.

“Peccato per una scivolata all’ultimo giro, che mi ha tolto la possibilità di lottare per la Top 5. Stavo bene, ho cercato di stare coperto e di andare a tutta quando serviva. Volevo chiudere la stagione con una Top 10 in Coppa del Mondo ed è arrivato questo settimo posto: per me è come una vittoria e dedico questo risultato a Felice Gimondi”, il commento di Colledani.

Venerdì 6 settembre, nella gara di Short Track, Colledani e Tempier si erano piazzati rispettivamente 15° e 28°. In classifica generale, il francese chiude nono con 885 punti, mentre Colledani è risalito nell’ultima prova al diciottesimo posto a quota 645.

Trentaduesima nella prova di Short Track femminile, Chiara Teocchi ha invece concluso 42a nella gara XCO vinta da Pauline Ferrand Prevot. La bergamasca si piazza 28ma assoluta con 475 punti nella prima Coppa del Mondo da élite.

