Ciclismo, clamoroso incidente al Tour of Xingtai: un corridore spacca il vetro dell’ammiraglia con la testa [VIDEO]

Nel corso di una tappa del Tour of Xingtai, un corridore ha sfondato il lunotto posteriore dell’ammiraglia con la testa

Clamoroso quanto avvenuto nel corso del Tour of Xingtai, corsa a tappe inserita nel circuito UCI che si corre in Cina nella provincia dell’Hebei. Un corridore, tradito da una frenata repentina di un’ammiraglia, ha letteralmente tamponato e poi sfondato con la testa il lunotto posteriore dell’automobile, finendo rovinosamente a terra. Fortunatamente, il ciclista non ha riportato gravi conseguenze, riuscendo poi a rialzarsi e a proseguire la corsa. Ecco il video:

Valuta questo articolo