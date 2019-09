Ciclismo – Elia Viviani tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite

Elia Viviani vince la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite: secondo posto per Lamon, terzo Davide Plebani

Elia Viviani ha conquistato la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista per la categoria Elite, svoltisi nel weekend al Velodromo ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola. Il ciclista veronese ha conquistato la prima posizione nella stessa specialità nella quale è campione olimpico in carica, precedendo di un solo punto (131 a 130) il veneziano Francesco Lamon (Gs Fiamme Azzurre), mentre è arrivato terzo a quota 123 per il bergamasco Davide Plebani (Arvedi Cycling).

