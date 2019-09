Ciclismo – Carapaz si unisce a Froome, Bernal e Thomas: il Team Ineos si rinforza

Il Team Ineos si rinforza: ingaggiato Richard Carapaz! L’ecuadoriano nella squadra britannica dal 2020

Richard Carapaz cambia squadra: l’ecuadoriano vincitore del Giro d’Italia 2019 si unirà al Team Ineos a partire dalla stagione 2020. Carapaz raggiungerà nel team britannico Froome, Bernal e Thomas: il 26enne ha firmato un contratto triennale.

“Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra. Sento che questa è una grande opportunità per continuare il mio sviluppo e la mia crescita come atleta. Gareggiando in un team vincente potrò solo migliorare. Conosco già molti futuri compagni di squadra, non vedo l’ora di gareggiare al loro fianco. Voglio ottenere grandi vittorie nel team Ineos”, ha dichiarato Carapaz.

