Ciclismo – Alessia Piccolo investita in Germania! La presidente del Team Alè Cipollini finisce in ospedale: salvata dal casco

Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini, è stata investita in Germania: la donna finisce in ospedale. La presenza del casco ha evitato grossi guai

Una brutta disavventura per Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini. La donna, presente in Germania per la fiera Eurobike, durante un’uscita in bici è stata investista da una donna. Questo il racconto della Piccolo, riportato dalla ‘Rosea’: “dopo una giornata in fiera, ho fatto un giro in bici, prima sulla pista ciclabile, poi in un tratto stradale ho visto un’automobile venirmi incontro. C’era al volante una signora di 78 anni, andava pianissimo, pensavo che mi avesse visto, invece aveva rallentato solo perché era quasi arrivata a casa. Non mi ha visto e mi ha preso in pieno. Ho picchiato la testa e lo zigomo, ho un sacco di botte e dolori in tutto il corpo, un taglio sul ginocchio che però non ha avuto bisogno di punti, ci hanno messo un cerotto. Ma soprattutto mi è rimasto un grandissimo spavento, non so se riuscirò a tornare in bici. Io non parlo tedesco, è arrivata un’infermiera che parlava italiano. Mi hanno detto di stare a riposo, di non strafare. Ero già caduta in bici, ma quando uno ti viene addosso la paura che rimane è davvero tanta. Dopo questo incidente ho riflettuto, ho capito ancora di più quanto è importare portare il casco. Se non l’avessi indossato…“.

