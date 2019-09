Ciclismo – 2019 indimenticabile per Froome: il britannico finisce in ospedale per colpa di un… coltello [FOTO]

Froome sfortunatissimo: il britannico in ospedale dopo essersi tagliato un dito con un coltello da cucina

Il 2019 non sembra essere l’anno fortunato di Chris Froome: il britannico del team Ineos, dopo la caduta spaventosa al Giro del Delfinato, che lo ha messo ko per tutta la stagione, è tornato in ospedale a causa di un… incidente domestico. Froome si è infatti tagliato un dito mentre si trovava a casa ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, riuscito alla perfezione.

“Mi sono tagliato stupidamente il pollice con un coltello da cucina e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico per rimettere insieme il tendine la scorsa notte. Sarò bloccato col pollice i su per un paio di settimane 👍😂 Questo non è il mio anno 🙈 Non vedo l’ora che arrivi il 2020🤞“, ha scritto sui social il britannico pubblicando una foto che lo ritrae sorridente nel lettino d’ospedale.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE