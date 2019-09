Chiuso il calciomercato estivo! Non solo Rebic e Mkhitaryan, tanti colpi anche nelle piccole: gli acquisti dell’ultimo giorno

Le big si rinforzano con colpi dal profilo internazionale, le piccole puntellano le rose con colpi interessanti: tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato estivo

Il countdown scorre veloce: 5-4-3-2-1-0. Alle 22:00 precise il calciomercato estivo della Serie A chiude i battenti. Le squadre hanno completato le proprie rose, gli allenatori dovranno fare i conti con le conferme, i nuovi arrivi e magari anche qualche desiderio sfumato almeno fino a gennaio quando si potrà mettere una toppa ad eventuali problemi nel mercato di riparazione.

Le big hanno piazzato diversi colpi nella giornata finale. Al Milan è arrivato Ante Rebic, un attaccante in grado di giocare sia come punta centrale che sull’esterno, da adattare al 4-3-2-1 dietro Piatek. La Roma ha risposto con altri due giocatori offensivi: il vice-Dzeko Kalinic che ha preso il posto di Schick, ceduto al Lipsia, e Mkhitaryan che può ricoprire qualsiasi ruolo nei 3 dietro la punta. Il Napoli dal canto suo, ha preso un vice-Milik con esperienza europea che allunga il reparto attaccanti: Fernando Llorente. L’Inter ha ceduto Icardi al PSG.

Anche la Fiorentina ha rinforzato il reparto offensivo con i giovani Bobby Duncan (dal Liverpool) e Pedro (dal Fluminense), aggiungendo al reparto esterni Rachid Ghezzal (dal Leicester). L’Atalanta, preso atto dell’addio di Skrtel, ha preso l’ex Roma e Palermo Kjaer. Tanti nuovi arrivi a Genova: la Sampdoria prende Seculin come secondo di Audero, chiude il prestito di Rigoni dallo Zenit e aggiusta il reparto terzini con Kaique Rocha del Santos; il Genoa firma Ankersen dal Copenaghen e Goldaniga dal Sassuolo.

Il Sassuolo puntella la difesa con gli arrivi di Chiriches dal Napoli, Romagna dal Cagliari e Kyriakopoulos dell’Asteras Tripolis. Il Parma ufficializza Darmian. Il Brescia chiude per Matri e Romulo. Due colpi importanti in attacco per le neo promosse: il Lecce si assicura Babacar mentre il Verona prende Stepinski dal Chievo. L’ultimo colpo del calciomercato lo ha piazzato il Torino prendendo Verdi dal Napoli.

