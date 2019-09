Canottaggio – Europei U23, l’ItalRemo chiude la rassegna continentale con quattro medaglie

Due medaglie d’argento e due di bronzo per la nazionale italiana di canottaggio agli Europei U23 di Ioannina

Ai Campionati Europei Under 23 di Ioannina (Grecia) – ultimo impegno internazionale del 2019 per le selezioni azzurre – l’Italia chiude con la vittoria di quattro medaglie: due d’argento, conquistate da due senza Pesi Leggeri e quattro di coppia Pesi Leggeri maschili, e due di bronzo, appannaggio di singolo Pesi Leggeri maschile e quattro di coppia Pesi Leggeri femminile. Il primo dei due argenti è firmato da Matteo Sessa e Filippo Fornara, che nel due senza Pesi Leggeri maschile chiudono alle spalle dell’Ungheria, lasciando la Germania terza a oltre due secondi. La seconda medaglia d’argento invece è quella del quadruplo leggero maschile di Matteo Tonelli, Gioele Pison, Alessio Bozzano e Tommaso Molinari, che ingaggiano un entusiasmante testa a testa con la Germania, che si risolve solo con l’aiuto del fotofinish, il quale decreta la vittoria del titolo europeo da parte dei tedeschi per soli sei centesimi sugli azzurri, mentre il bronzo va alla Repubblica Ceca.

E’ terzo nel singolo Pesi Leggeri maschile Patrick Rocek, che nella finale dominata dalla Repubblica Ceca, grazie ad un’arrembante chiusura conquista una meritata medaglia di bronzo, beffando la Turchia sul traguardo per appena 16 centesimi e arrivando a otto decimi dall’argento della Svizzera. Il secondo bronzo infine è quello del quadruplo Pesi Leggeri femminile: Greta Iacovitti, Greta Parravicini, Valentina Gallo e Ludovica D’Epifanio sono terze, alle spalle di Germania e Grecia. Per quanto concerne le altre finali azzurre invece, ben tre i quarti posti: quattro con Under 23 maschile, due senza Under 23 femminile e doppio leggero maschile. Quinta piazza per il singolo Under 23 femminile, mentre è sesto infine il quattro di coppia Under 23 maschile. Archiviato il Campionato Europeo in Grecia, i prossimi appuntamenti internazionali per il canottaggio italiano saranno con le World Rowing Beach Sprint Finals di fine ottobre a Shenzhen (Cina) e con i Mondiali di Coastal Rowing, a iscrizione societaria, in programma a Hong Kong a inizio novembre. In Italia invece, appuntamento sabato 14 e domenica 15 settembre a Ravenna per i Campionati Nazionali Universitari.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE