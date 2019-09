Calciomercato Torino – L’ultimo acquisto arriva sul gong! Simone Verdi è un nuovo calciatore granata: cifre e dettagli

Il Torino piazza al fotofinish l’ultimo colpo del calciomercato estivo: Simone Verdi torna a vestire la maglia granata in prestito con obbligo di riscatto

Attesa interminabile, durata fino agli ultimi secondi disponibili prima della fine del calciomercato, ma ciò che conta è il lieto fine con il quale si è conclusa l’ultima operazione del mercato estivo: Simone Verdi è un nuovo giocatore del Torino. I granata e il Napoli hanno sistemato gli ultimi documenti in una vera e propria lotta contro il tempo, depositando il contratto a 3 minuti dal gong. Verdi, già al Torino dal 2011 al 2013, vestirà la maglia granata in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro (3 di prestito oneroso, 20 di obbligo di riscatto e 2 di bonus facilmente raggiungibili): è l’acquisto più costoso della storia del Torino.

