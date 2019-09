Calciomercato Roma, pazza idea last minut per Petrachi: i giallorossi ci provano per Mkhitaryan

Il club giallorosso è vicinissimo a chiudere per l’esterno armeno dell’Arsenal, nottata decisiva per arrivare alla fumata bianca

La Roma tenta il colpo Mkhitaryan, il club giallorosso infatti ha intenzione di mettere le mani sull’esterno armeno di proprietà dell’Arsenal. Un possibile colpo last minute per Petrachi, che ha già allacciato i contatti con la società inglese, disposta a privarsi del classe ’89.

La formula dell’operazione, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Sarà decisiva la nottata in arrivo per riuscire a definire tutto entro la dead-line di domani, la Roma spera di rinforzare il reparto offensivo di Fonseca: Mkhitaryan è più di un’opzione per i giallorossi.

