Calciomercato Milan, problemi nell’affare André Silva-Eintracht: rinviata la firma di Rebic

Sono sorti alcuni problemi nell’operazione che dovrebbe portare André Silva all’Eintracht, dunque Rebic non può ancora firmare il contratto con i rossoneri

Sono sorti alcuni problemi nell’affare tra Milan ed Eintracht Francoforte, pronte a chiudere lo scambio che coinvolge André Silva e Ante Rebic. Se il croato ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a firmare il nuovo contratto, sono sorti dei problemi per quanto riguarda il portoghese e il club tedesco, ostacoli che non permettono al momento secondo Sky Sport la chiusura dell’operazione. Sono minuti febbrili sull’asse Milano-Francoforte, si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore: al momento però la trattativa è in stand-by.

